PlayerUnknown's Battlegrounds: E3-Trailer: Sanhok, eine neue Schnee-Karte und War Mode - 4Players.de

Bei der E3-Pressekonferenz von Microsoft wurde auch ein neuer Trailer für PlayerUnknown's Battlegrounds gezeigt. In dem Clip wird neben der Karte Sanhok (eine kleinere Karte, die von den Inseln im Südostpazifik inspiriert wurde und gerade auf dem PC getestet wird) noch eine weitere Karte gezeigt, die mit Schnee bedeckt ist und sich in Entwicklung befindet.Ebenfalls zu sehen sind der "ballistische Schild" und der War Mode, ein Deathmatch-ähnlicher Battle-Royale-Modus. Der "War Mode" ist eine Art Team-Deathmatch, in dem Teams mit vier Spielern (Standard-Vorgabe) gegeneinander antreten. Ziel in diesem Modus ist es, Punkte zu sammeln. Das erste Team oder der erste Spieler mit 80 Punkten gewinnt. Punkte gibt es für Kills, Wiederbelebungen und DBNOs ('Down But No Out'). Minuspunkte gibt es für Teamkills und Team-DBNOs - jeweils des eigenen Teams. Im Gegensatz zum Battle-Royale-Modus gibt es einen Respawn. Die Karte "Sanhok" und der War Mode werden im Spätsommer 2018 auf Xbox One veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer Xbox PK