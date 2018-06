PlayerUnknown's Battlegrounds: Dritte Karte "Sanhok" am 22. Juni; Kartenauswahl wird eingeschränkt - 4Players.de

Am 22. Juni wird die dritte Karte (Sanhok) für die PC-Version von PlayerUnknown's Battlegrounds erscheinen. Sanhok ist eine kleinere Karte (4x4 km), die von den Inseln im Südostpazifik inspiriert wurde. Allerdings kommt mit Sanhok eine weitere Beschränkung ins Spiel, und zwar wird die vor einigen Wochen eingeführte "manuelle Kartenauswahl" eingeschränkt, um Probleme mit dem Matchmaking und den Wartezeiten zu reduzieren, schließlich wird die Spielerbasis auf die Karten und die Modi (Solo, Duo, Squad; First Person und Third Person) aufgeteilt.Mit der Veröffentlichung von Sanhok wird man lediglich die Wahl zwischen zwei "Warteschlangen" haben. Eine "Warteschlange" ist für Sanhok als "Mini Royale" gedacht. In der anderen "Warteschlange" stellt man sich für Erangel und Miramar als "Battle Royale" an. Nur für Miramar oder Erangel wird man sich nicht mehr direkt einreihen können. Zugleich stellten die Entwickler klar, dass alle Matches auf Sanhok ungewertet sind und kein klassisches Matchmaking nach Spielerstärke (MMR) zum Einsatz kommen wird. Sowohl Neulinge als auch Profis werden zusammengewürfelt. Die Entwickler wollen, dass sich Sanhok "anders und viel chaotischer anfühlt".Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer Xbox PK