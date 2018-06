PlayerUnknown's Battlegrounds: Über 50 Mio. Spieler und Details zum Sanhok-PC-Patch (Update #15) - 4Players.de

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Karte Sanhok und des PC-Updates #15 für Version 1.0 hat PUBG Inc. angekündigt, dass sich PlayerUnknown's Battlegrounds mittlerweile mehr als 50 Millionen Mal weltweit verkauft hat - sowohl die Verkäufe auf PC als auch auf Xbox One wurden gezählt. Kommt noch die Mobile-Umsetzung hinzu, soll es über 400 Mio. registrierte Spieler geben. Mehr als 87 Millionen Personen sollen sich täglich in die Battle-Royale-Gefechte stürzen. Im Zusammenhang der anstehenden Veröffentlichung der neuen Karte (22. Juni) wird PUBG erstmalig mit Rabatt bei Steam angeboten (Preis: 19,99 Euro).Neben der neuen Karte werden mit dem PC-Update #15 weitere Performance-Verbesserungen versprochen. Demnach haben die Entwickler die Art und Weise optimiert, wie die Server mit vielen Objekten in der Nähe des Charakters umgehen, zum Beispiel bei Charaktermodellen, Fahrzeugen und Waffen. Neu ist ebenfalls die Sanhok-exklusive-Waffe QBZ. Ansonsten wird die Benutzeroberfläche verbessert und die "manuelle Kartenauswahl" eingeschränkt, um Probleme mit dem Matchmaking und den Wartezeiten zu reduzieren, schließlich wird die Spielerbasis auf die Karten und die Modi (Solo, Duo, Squad; First Person und Third Person) aufgeteilt. Nach dem Sanhok-Update wird man lediglich die Wahl zwischen zwei "Warteschlangen" haben. Eine "Warteschlange" ist für Sanhok als "Mini Royale" gedacht. In der anderen "Warteschlange" stellt man sich für Erangel und Miramar als "Battle Royale" an. Nur für Miramar oder Erangel wird man sich nicht mehr direkt einreihen können. Das Change-Log findet ihr hier . Weitere Details zu dem Event-Pass-System (kostenlos und kostenpflichtig), das ebenfalls mit dem Update eingeführt wird, findet ihr hier Letztes aktuelles Video: PC 10 Update 15 New Weapon - QBZ