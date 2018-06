PlayerUnknown's Battlegrounds: "Event Pass" mit Missionen und Belohnungen (kostenlos und kostenpflichtig) - 4Players.de

Die Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds haben ein "neues Spiel- und Belohnungserlebnis" angekündigt, und zwar den "Event Pass" mit kostenpflichtigen und kostenlosen Anteilen. Dieses System wird am 22. Juni eingeführt, am selben Tag, an dem auch die neue Karte "Sanhok" auf den Live-Servern verfügbar sein wird ( Details ).Der Event Pass soll auf Basis von Nutzer-Feedback entwickelt worden sein, da viele Spieler ein nachvollziehbares, progressionsbezogenes (Fortschritt) System haben wollten, das sich vom Kisten- und Schlüsselsystem unterscheidet. Prinzipiell wird man beim Event Pass allerlei Missionen absolvieren dürfen.Genau wie beim Kisten- und Schlüsselsystem können die Spieler beim Event Pass auch Belohnungen erhalten, unabhängig davon, ob sie den Pass kaufen oder nicht. Wenn sie den Pass nicht gekauft haben, können sie viele der Gegenstände vorübergehend freischalten - und einen speziellen Gegenstand dauerhaft verdienen. Sie können viele (exklusive) Belohnungsgegenstände dauerhaft freischalten, indem sie für die Freischaltung des Passes bezahlen und bestimmte Missionen ausführen, um den Pass aufzustufen. Der angestrebte Preis wurde nicht genannt.Der erste Event Pass wird sich um Sanhok drehen ( Webseite ) und enthält daher Gegenstände, die thematisch zur neuen Karte passen. Solch ein Event-Pass-Ereignis dauert etwa vier Wochen und beinhaltet Dutzende von Missionen, darunter tägliche Missionen, wöchentliche Missionen und Sanhok-spezifische Missionen. Durch das Erfüllen von Missionen und das Aufsteigen des Levels werden Belohnungen freigeschaltet. Diese Belohnungen werden nicht handelbar oder marktfähig sein. Da die Entwickler sämtliche Battle-Royale-Karten kostenlos für alle Spieler veröffentlichen wollen, um die Spielerschaft nicht zu entzweien, mussten sie sich eine andere Alternative zur weiteren Finanzierung überlegen, heißt es. Das Feedback auf Steam zu diesem Event Pass fällt (gelinde gesagt) eher negativ aus.Letztes aktuelles Video: PC 10 Update 15 New Weapon - QBZ