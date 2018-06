PlayerUnknown's Battlegrounds: Copyright-Klage gegen Fortnite-Entwickler Epic zurückgezogen - 4Players.de

PUBG Corp. / Bluehole hat die Klage gegen Epic Games aufgrund der starken Ähnlichkeiten des Battle Royale Modus in Fortnite zurückgezogen. Das geht aus einer Meldung bei Bloomberg hervor. Demnach hat PUBG Corp. am vergangenen Montag einen Brief an die Anwälte von Epic geschickt und dort offenbar erklärt, dass man gegen die ursprünglich angepragerten Copyright-Verletzungen nicht weiter vorgehen wolle. Warum es zu dem Sinneswandel kam, hat man dagegen nicht offenbart. Auch über eine mögliche außergerichtliche Einigung bzw. deren Details gibt es weder von PUBG Corp. noch Epic irgendwelche Statements.Bloomberg führt an, dass das chinesische Unternehmen Tencent Holdings Anteile an beiden Unternehmen hält. Zudem gibt es noch eine andere Verbindung zwischen PUBG Corp. und Epic: PlayerUnknown's Battlegrounds nutzt die Unreal Engine der Fortnite-Macher.Letztes aktuelles Video: Welcome to Sanhok - Teaser