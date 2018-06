PlayerUnknown's Battlegrounds: Anpassungen am Event Pass nach Kritik und Making-of-Video der Karte Sanhok - 4Players.de

Event Pass system's progression mechanisms have been adjusted. Daily XP Limit 80 → 120 Minimum play time required to count towards mission progress: 5 minutes → 2 minutes Minimum play time required to acquire XP: 5 minutes → 2.5 minutes Base play time XP payment is now granted in 2.5 minute intervals, instead of 5 minute intervals. Previously, 2 XP was granted every 5 minutes, now 1 XP is granted every 2.5 minutes.

For Duo or Squad games, mission progress is updated when your team wins the game, or when your whole team is eliminated.

'Reach top 3 without killing anyone in Solos' mission requirements have been changed. The mission now requires reaching top 3 with 2 kills or less.

Der erste Event Pass (rund um Sanhok) stieß auf ein ziemlich geteiltes Echo in der Community von PlayerUnknown's Battlegrounds und deswegen haben die Entwickler erste Veränderungen vorgenommen und die Fortschrittsmechaniken angepasst ( Berechnung ). Als Reaktion auf die Kritik an dem zeitaufwändigen System werden das tägliche XP-Limit und die Berechnungsgrundlagen für XP mit PC-Patch #16 verändert. Im Steam-Review-Graph lässt sich der Zeitpunkt der Ankündigung des Event-Passes am 20/21. Juni eindeutig ausmachen, da dort der relative Anteil der negativen Reviews zu diesem Zeitpunkt deutlich anstieg (auf über 70%).Auch Bugs mit dem Event Pass und uneindeutige Missionsbeschreibungen wollen die Entwickler aus der Welt schaffen . Als kleine "Entschädigung" wird bis zum 2. Juli um 11 Uhr Bonus-XP beim Einloggen spendiert.Patch Notes (Auszug):Event Pass: SanhokDarüber hinaus hat PUBG Corp. ein Making-of-Video zur Karte Sanhok für PC veröffentlicht, das Einblicke in die Entwicklung der tropischen Karte und einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Die 4x4 km große Karte ist von diversen Inseln in Südostasien inspiriert, von Wasserläufen durchzogen und bietet versteckte Höhlen im Untergrund.Letztes aktuelles Video: The Making of Sanhok