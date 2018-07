PlayerUnknown's Battlegrounds: PGI Charity Showdown mit 40 Streamern und 40 (professionellen) Spielern - 4Players.de

Die PUBG Corporation (PUBG Corp.) hat den "PGI Charity Showdown" angekündigt. 40 Streamer und 40 (professionelle) Spieler von PlayerUnknown's Battlegrounds treffen in einem PUBG-Turnier aufeinander. Der PGI Charity Showdown umfasst vier First-Person-Matches auf Erangel. Jedes Squad besteht aus zwei Streaming-Persönlichkeiten ergänzt durch zwei PUBG-Profis. Gemeinsam kämpfen sie um das Preisgeld von einer Million Dollar (1. Platz: 600.000 Dollar; 2. Platz: 300.000 Dollar; 3. Platz: 100.000 Dollar), welches nach dem Turnier wohltätigen Zwecken gespendet werden soll.Das Charity-Event findet während des PGI 2018 (PUBG Global Invitational 2018) statt und startet am 27. Juli um 16:00 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Mit dabei sind u. a. Ninja, Shroud, Dr. DisRespect, LeFloid, Moondye, Rubiu5, Willyrex und Sacriel. Übertragen werden der "Charity Showdown" sowie das PGI-Event bei Twitch "Wer ein Ticket für einen der PGI-2018-Turnierspieltage besitzt, darf auch an dem exklusiven PGI Charity Showdown beiwohnen. Der Startschuss in der Mercedes-Benz Arena in Berlin fällt am 27.7. um 16:00 - Die Plätze werden nach dem 'First come, first serve'-Prinzip vergeben (...) Auf dem PGI 2018 kämpfen vom 25.7. bis zum 29.7., die 20 besten Teams der Welt, in der Mercedes-Benz Arena in Berlin um den Titel 'PUBG World Champion'."Letztes aktuelles Video: The Making of Sanhok