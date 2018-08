PlayerUnknown's Battlegrounds: Mobile: Über 100 Mio. Downloads und 14 Mio. täglich aktive Spieler - 4Players.de

Tencent und PUBG Corporation melden, dass PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile) vier Monate nach der Veröffentlichung über 100 Millionen Mal weltweit runtergeladen wurde. Die Zahl der täglichen aktiven Spieler soll bei 14 Millionen liegen. China, Japan und Korea sind nicht mit eingerechnet. PUBG Mobile ist als Download im Apple iTunes Store und auf im Google Play Store erhältlich."Wir möchten unserem Entwicklerteams bei Lightspeed und Quantum Studios sehr für das Herzblut danken, dass sie in den Titel investiert haben, und natürlich auch unserer Spielercommunity rund um die Welt, die uns mit ihrer Leidenschaft und Hingabe für das Spiel inspirieren", sagte Vincent Wang, der General Manager des Publishing Teams für PUBG Mobile kürzlich. "Wir werden weiter anstreben, den Goldstandard für Mobile Gaming zu setzen und allein in diesem Jahr weiter tollen Content für unsere Spieler in den Titel einfügen."Tencent Games ist zudem eine Partnerschaft mit Paramount Games eingegangen, um neue Inhalte für PUBG Mobile zu kreieren, die auf dem Kinofilm "Mission: Impossible - Fallout" beruhen (Titelmusik, Outfits, Herausforderungen und mehr)."PUBG Mobile ist von Tencent Games und PUBG Corp. entwickelt worden und basiert auf PlayerUnknown's Battlegrounds, dem Spielephänomen auf PC und Xbox One, das ebenfalls die Welt des digitalen Entertainments im Sturm erobert hat. Bis zu 100 Spieler springen mit dem Fallschirm auf ein 8x8 Km Kilometer messendes Gebiet ab, um sich zu Fuß und in diversen Fahrzeugen zu bekriegen. Die Spieler müssen ihre eigenen Waffen und Ausrüstungsgegenstände auf der Karte finden und jeden Spieler besiegen, um am Ende als Sieger dazustehen, während die ursprüngliche Zone stetig kleiner wird."