PlayerUnknown's Battlegrounds: Battle-Royale-Shooter verlässt Anfang September das Xbox-Game-Preview-Programm - 4Players.de

Blueholes Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds wird das Xbox-Game-Preview-Programm am 4. September 2018 hinter sich lassen und offiziell für Xbox One erscheinen, wie Mirosoft und die PUBG Corp. mitteilen.Zu diesem Anlass hat man auch ein über zehn Minuten langes Video veröffentlicht (siehe unten), in dem man einen Blick hinter die Kulissen und auf den Fahrplan bis zur finalen Veröffentlichung werfen kann. "Die Veröffentlichung des gesamten Inhalts markiert einen Meilenstein von mehr als zehn Monaten Entwicklung und Wachstum im Xbox Game Preview-Programm", so der Hersteller.Letztes aktuelles Video: The Road to 10 on Xbox One