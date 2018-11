PlayerUnknown's Battlegrounds: Battle-Royale-Shooter erscheint am 7. Dezember für PlayStation 4 - 4Players.de

Basisversion des Spiels

Basisversion des Spiels

Survivor Pass: Vikendi

2.300 G-Coins

20.000 BPs

Basisversion des Spiels

Survivor Pass: Vikendi

6.000 G-Coins

20.000 BPs

Fast ein Jahr nach dem Konsolen-Debüt auf der Xbox One wird PlayerUnknown's Battlegrounds am 7. Dezember 2018 auch auf PlayStation 4 erscheinen. Zum Start der PS4-Version stehen drei Karten zur Verfügung: Erangel, Miramar und Sanhok. Auch das Ranked System (rangbasierte Multiplayer-Matches), der Event-Modus und Achievements/Trophäen werden geboten. Vorbesteller erhalten ein Nathan-Drake-Outfit (Uncharted) sowie Ellies Rucksack (The Last of Us). Auf der PS4 Pro soll HDR unterstützt werden."Wir freuen uns, dass PUBG weiter wächst und wir unser Battle-Royale-Spiel neuen Spielern zugänglich machen können", sagt Changhan Kim, CEO der PUBG Corp. "PlayStation hat eine beeindruckende Community aus passionierten Gamern und wir können es kaum erwarten, auch Teil dieser Gemeinschaft zu werden."PUBG wird in drei verschiedenen Vorbesteller-Bundles angeboten.Looter's Edition (29,99 Euro)Survivor's Edition (49,99 Euro)Champion's Edition (59,99 Euro)"Der Survivor Pass: Vikendi, der in der Survivor's- und der Champion's-Edition des Spiels enthalten ist, gibt Spielern die Möglichkeit, zusätzliche Belohnungen abzustauben. Der Survivor Pass: Vikendi wird auch separat für PC, PS4 und Xbox erhältlich sein. Detaillierte Informationen hierzu werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben."Letztes aktuelles Video: PS4-Teaser