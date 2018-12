PlayerUnknown's Battlegrounds: Winterkarte Vikendi lädt zum Fährtenlesen ein - 4Players.de

Im Rahmen der Game Awards hat PUBG Corp. die neue Karte Vikendi für den Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds in Form eines CGI-Trailers vorgestellt. Passend zur aktuellen Jahreszeit herrschen auch beim gewählten Schauplatz in Osteuropa winterliche Verhältnisse mit viel Schnee. Laut Polygon handelt es sich dabei um die erste Karte mit einer Größe von sechs Quadratkilometern. Damit fügt sie sich zwischen der kleineren Karte Sanhok und der größeren Map Erangel ein.Abseits der winterlichen Gestaltung hebt sich die Karte aber auch spielerisch vom Rest ab: So erfordern zugefrorene Seen oder Flüsse erhöhte Vorsicht beim Fahren. Auch sind die Wälder hier deutlich dichter als auf anderen Maps. Nicht zu vergessen, dass sich der Schnee beim Durchwandern verformt und die Fußabdrücke zum Fährtenlesen einladen, was dem Spielverlauf einen weiteren Kniff hinzufügt.Letztes aktuelles Video: CGI-Vorstellung der Vikendi Schneekarte