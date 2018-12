PlayerUnknown's Battlegrounds: Winterkarte Vikendi plus Survivor Pass: Vikendi auf PC gestartet - 4Players.de

PUBG Corporation hat mit Vikendi die vierte Karte für PlayerUnknown's Battlegrounds auf PC veröffentlicht. Die Winterkarte ist sechs Quadratkilometer groß, damit fügt sie sich zwischen der kleineren Karte Sanhok und der größeren Map Erangel ein. Im Schnee hinterlassen die Spieler übrigens Fußabdrücke, die man als praktische Fährte nutzen kann."In der 6x6 km großen, eisbedeckten Landschaft können Spieler allein oder im Squad leicht ihre bevorzugten Absprungzonen ausfindig machen. Gleichzeitig ist die neue Karte aber groß genug, dass sie zum Erkunden der abwechslungsreichen Umgebung einlädt. Europäisch angehauchte Städte, das Kosmodrom, verschneite Wälder und der Dino Park mit seinem Labyrinth sind nur einige der einprägsamen neuen Orte. Das Terrain erlaubt aufregende neue Strategien und Taktiken, um im Match zu überleben. So hinterlassen Charaktere und Fahrzeuge Spuren im Schnee, die von cleveren Gegnern zur Verfolgung fahrlässiger Spieler genutzt werden können. Mit den verschiedenen Wetterbedingungen gestaltet sich jede Runde abwechslungsreich, ob im leichten bis starken Schnee oder aber bei klarem Himmel und der Möglichkeit, dass starke Winde aufkommen."Neu ist ebenfalls das 5,56mm-Sturmgewehr G36C. Das Gewehr ist in der Handhabung leichter als seine 7.62mm-Pendants, dafür ist die Feuerrate niedriger. Als neues Fortbewegungsmittel kommt das Schneemobil zum Einsatz. Das Change-Log findet ihr hier Zugleich wird der "Survivor Pass: Vikendi" angeboten. Innerhalb der nächsten zehn Wochen ermöglicht der Pass, spezielle Skins und Belohnungen freizuschalten. Hierzu können mehr als 300 Missionen in Angriff genommen werden. Der Pass ist kostenlos verfügbar. Eine Premium-Version (9,99 Euro) umfasst exklusive Missionen, schnelleren Levelaufstieg und zusätzliche Belohnungen.Die Karte soll im Januar 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.