PlayerUnknown's Battlegrounds: Winterkarte Vikendi auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar - 4Players.de

Die Winterkarte Vikendi in PlayerUnknown's Battlegrounds ist nun auch auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Der neue Schauplatz für die Battle-Royale-Gefechte ist sechs Quadratkilometer groß und damit größer als Sanhok, aber kleiner als Erangel. Im Schnee hinterlassen die Spieler übrigens Fußabdrücke, die man als praktische Fährte nutzen kann."Lass dich von Vikendis atemberaubenden Bergen und seinen beeindruckenden Schneelandschaften voll gefrorener Seen nicht täuschen. Vikendi ist kein Ort für einen Winterurlaub, hier gibt es knallharte Battle Royale bei Minustemperaturen. Mit einer action-geladenen Größe von 6x6km ist Vikendi klein genug, um schnell seine liebsten Absprungkoordinaten zu bestimmen, aber gleichermaßen auch groß genug für eine Erkundungstour durch die feindselige Winterlandschaft. Lade und entsichere dein G36C und lass dein Schneemobil warmlaufen, denn bei diesem Kampf um Leben und Tod wird dir das Blut in deinen Adern gefrieren", schreiben die Entwickler.Zugleich wird der "Survivor Pass: Vikendi" angeboten - sowie eine Vikendi Edition von PUBG. Innerhalb von zehn Wochen wird man mit dem Pass spezielle Skins und Belohnungen freischalten können. Hierzu können mehr als 300 Missionen in Angriff genommen werden. Der Pass ist kostenlos verfügbar. Eine Premium-Version umfasst exklusive Missionen, schnelleren Levelaufstieg und zusätzliche Belohnungen.Letztes aktuelles Video: Survivor Pass Vikendi - Full Overview