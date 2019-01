PlayerUnknown's Battlegrounds: Lite-Variante für schwächere PCs im Beta-Testlauf - 4Players.de

PUBG Corp. testet in Thailand derzeit eine abgespeckte Lite-Variante des Battle-Royale-Shooters PlayerUnknown's Battlegrounds. Das hat Polygon gemeldet. Ziel der Entwickler ist es, das Spiel in dieser Version auch auf Rechnern lauffähig zu machen, die nicht die derzeitigen technischen Mindestvoraussetzungen erfüllen.Die Lite-Variante, die sich derzeit in einer Beta befindet, soll laut Entwicklern nur in Regionen angeboten werden, in denen sich die Hardware-Anforderungen des normalen Spiels aufgrund der installierten Basis mit schwächeren Komponenten als große Hürde erweist.Für die Entwicklung der Lite-Version zeichnet ein separates Team verantwortlich, das auch exklusive Inhalte sowie besondere Features anbieten will. Bisher kann man sich auf der Karte Erangel alleine, als Duo oder in Squad-Kämpfen aus der Schulteransicht herumtreiben.Hier die minimalen und empfohlen Mindestvoraussetzungen für die Lite-Variante:OS: Windows 7/8/10, 64-bitCPU: Intel Core i3 2.4GHzRAM: 4GBGraphics: Intel HD Graphics 4000HDD: 4GBOS: Windows 7/8/10, 64-bitCPU: Intel Core i5 2.8GHzRAM: 8GBGraphics: Nvidia GeForce GTX 660 or AMD Radeon HD 7870HDD: 4GBZum Vergleich: Das normale Spiel erfordert einen doppelt so großen Hauptspeicher (8GB Minimum, 16GB empfohlen), 30 GB auf der Festplatte und verlangt als Minimum Nvidia GeForce GTX 960 2 GB oder AMD Radeon R7 370 2GB, während eine GeForce GTX 1060 3GB oder Radeon RX 580 4GB empfohlen wird.Letztes aktuelles Video: Survivor Pass Vikendi - Full Overview