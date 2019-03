And now for something completely different... pic.twitter.com/f9qpkHMHu8 — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 13. März 2019

Brendan Greene (PlayerUnknown), derzeit als Creative Director bei PlayerUnknown's Battlegrounds tätig, wird sich künftig neuen Aufgaben innerhalb von PUBG Corp. widmen. Er wird für die neue Abteilung "PUBG Special Projects" verantwortlich sein, die für die Forschung und Entwicklung von Multiplayer-Titeln zuständig ist. Vom PUBG-Standort in Amsterdam aus sollen auch neue Wege der Interaktion und Kommunikation in Spielen erforscht und entwickelt werden.Die Leitung der Entwicklung und Optimierung von PlayerUnknown's Battlegrounds übernehmen Taeseok Jang und das PUBG-Team, das bereits seit drei Jahren an dem Spiel arbeitet. Nach fünf Jahren bleibt Greene in einer Rolle als Consultant weiterhin "Creative Director" des Spiels.