The Spatials: Galactology: Aufbau-Strategie verlässt Early Access in einer knappen Woche - 4Players.de

Die Fortsetzung The Spatials: Galactology wird den Early Access am 18. April verlassen und sowohl für Windows als auch Mac und Linux auf Steam erhältlich sein. Das hat Entwicklerstudio Weird and Wry bekannt gegeben. Am Tag der endgültigen Veröffentlichung wird der Preis dabei eine Woche lang auf 9,09 Dollar, also vermutlich 9,09 Euro gesenkt, bevor er anschließend wieder 12,99 Euro betragen soll.Mit Galactology haben die spanischen Entwickler das ursprüngliche The Spatials stark erweitert, nicht nur um zahlreiche Gebäude, Planeten, Handelsrouten und mehr, sondern auch Mod- sowie Workshop-Unterstützung.In der Aufbau-Strategie verwaltet und erweitert man nicht nur eine Raumstation, sondern erforscht mit ebenfalls selbst konstruierten Raumschiffen auch andere Planeten. Dort besorgt man Rohstoffe, handelt mit befreundeten Völkern - oder erobert die Planeten einfach. Wie das aussehen kann, zeigen ausführliche Spielszenen, welche die spanischen Entwickler Mitte letzten Jahres veröffentlicht hatte.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Spielszenen