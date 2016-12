Empires Apart: Was hat sich in den vergangenen Monaten an dem historischen Echtzeit-Strategiespiel getan? - 4Players.de

Im Juli haben Slitherine (Publisher) und DESTINYbit (Entwickler) das klassische, historische Echtzeit-Strategiespiel Empires Apart angekündigt. Es soll an Age of Empires, Empire Earth oder Stronghold erinnern und zugleich einige Elemente aus Online-Rollenspielen und MOBAs enthalten. Im Kern soll es jedoch an "Age of Empires" angelehnt sein. Was sich in den vergangenen Monaten an dem Grafikstil, der Benutzeroberfläche, den Mehrspieler-Features, den Zivilisationen (Azteken, Franzose und Chinesen) und den zufälligen Karten getan hat, demonstrieren die Entwickler im folgenden Video.Letztes aktuelles Video: Devlog 4 New Look Civilizations Random Maps