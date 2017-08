Empires Apart: Aufruf zur Beta im Trailer - 4Players.de

Slitherine hat einen neuen Trailer zur Echtzeit-Strategie Empires Apart veröffentlicht, die ab sofort in die Beta-Phase startet. Der Trailer zeigt Motive des Spiels und ruft die Spieler auf, an der Beta teilzunehmen. Slitherine will mit Empires Apart die große Zeit der Echtzeit-Strategie wiederbeleben und bringt unterschiedliche Völker in einem sehr speziellen Artdesign auf das Echtzeit-Schlachtfeld. Empires Apart wird für den PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Call For Beta-Trailer