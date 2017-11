Mantis Burn Racing: Düst ab sofort mit qualmenden Reifen über den Switch-Screen

Nicht nur Gear.Club Unlimited versorgt bald darbende Rennspielfans auf der Switch. Auch die britischen VooFoo Studios haben ihr Mantis Burn Racing für Nintendos Hybrid-Konsole veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Fahrzeug-Gerempel aus der Top-Down-Perspektive, das im eShopmit 15,99 Euro zu Buche schlägt. Die Switch-Version umfasst die DLCs "Battle Cars", "Elite Class" und "Snowbound" (Rennstrecken). Der dazugehörige Trailer geht auf ein paar praktische Besonderheiten wie Cross-Network-Play oder auf die Joycons abgestimmte Mehrspieler-Optionen ein. Die Pressemitteilung überschlägt sich derart mit Superlativen, dass wir euch den Originaltext nicht vorenthalten wollten. Er umreißt den Spielablauf folgendermaßen:"Mantis Burn Racing® ist ein modernes, hierarchisches Rennspiel mit unglaublicher Tiefe, das physikbasiertes Spiel und Arcade-Rennspiel in wettbewerbsintensiven, schnellen und süchtig machenden Rennen kombiniert. Machen Sie sich bereit, um über atemberaubende Wege zu treiben, schweben und zu rennen. Und das in besonders herausfordernden Umgebungen mit fotorealistischem Bildmaterial, das Spieler wirklich in das Spiel eintauchen lässt.'Die Antwort auf die Switch-Version war unglaublich positiv,' sagte Sean Walsh, Marketing- & PR-Manager bei VooFoo Studios. 'Das Feedback und das Maß an Begeisterung über das Spiel hat uns sehr angespornt, wir können es kaum erwarten glaubwürdiges, hierarchisches Rennen an eine neue Generation von Nintendo Switch-Spielern zu bringen.'"