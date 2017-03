Danes of Úlfarrsted. Später will man noch zwei weitere Story-Kampagnen nachreichen, die sich um die Franken und Friesen drehen sollen. Bisher hat das Team zwei Jahre an dem Projekt gearbeitet, davon acht Monate im Rahmen des Early Access.

Der Early Access zum Taktik-Rollenspiel The Gear Whale Road wird bald beendet. Wie das spanische Entwicklerteam Sunburned Games bekannt gibt, strebt man eine Veröffentlichung des fertigen Spiels für den 30. März an. Das mittelalterliche Nordsee-Abenteuer soll eine storybasierte Kampagne mit rundenbasierten Kämpfen inklusive Karteneinsatz (Decks) bieten. Darüber hinaus spielen Handel, Erkundung und Crew-Management eine Rolle.Laut Pressemitteilung enthält das Spiel bereits die komplette Story rund umLetztes aktuelles Video: Release-Trailer