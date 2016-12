Brawlout : Paco zeigt seine Zunge und schwingt vier Fäuste - 4Players.de

Eine lange, klebrige Zunge und vier Fäuste, das sind die Markenzeichen von "Paco" - einem neuen Charakter aus dem Plattform-Kampfspiel Brawlout , das für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Seine Fähigkeiten zeigt der Luchador im folgenden Trailer. Die geschlossene Betaphase wird am 21. Dezember 2016 beginnen. Diejenigen, die am Betatest teilnehmen wollen, können sich hier anmelden . Die Early-Access-Phase soll dann in einigen Monaten starten.In Brawlout, das stark an Super Smash Bros. erinnert, werden sich bis zu acht Spieler (online oder lokal) bekämpfen können, die allesamt die Kontrolle über menschenähnliche Tiere übernehmen. Neben gewerteten Online-Turnieren ist auch eine Einzelspieler-Kampagne geplant. Jeder Kämpfer soll individuelle Fähigkeiten und dadurch bestimmte Stärken und Schwächen haben. Fortgeschrittene Kombo-Optionen oder Attacken, die sich freischalten lassen, sind ebenso geplant. Außerdem wird es ein "Rage Meter" geben, das während der Kämpfe aufgeladen wird und dessen Aufladungen für besonders starke Attacken eingesetzt werden kann.Letztes aktuelles Video: Paco Character Reveal