Brawlout: Switch-Umsetzung des Party-Prüglers erscheint in der kommenden Woche

Angry Mob Games hat angekündigt, dass das an Super Smash Bros. erinnernde Plattform-Kampfspiel Brawlout am Dienstag, 19. Dezember für die Switch erscheinen wird. Die PC-Version befindet sich seit April 2017 in der Early-Access-Phase bei Steam , Versionen für PS4 und Xbox One sind ebenso in Entwicklung.Pünktlich zur Veröffentlichung des Launch-Trailers für die Nintendo-Fassung wurde mit Juan Aguacate aus Guacamelee ein neuer Gastkämpfer angekündigt. Er schleudert seine Gegner z.B. mit einem Rooster Uppercut in die Luft, befördert sie danach mit einem "Frog-Slam" wieder auf den Boden, setzt einen Greifhaken ein und kann sich sogar in ein Hähnchen verwandeln.