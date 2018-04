Brawlout : PS4-Start des Arena-Prüglers auf Sommer datiert - 4Players.de

Angry Mob Games wird sein an Super Smash Bros. angelehntes Arena-Beat'em-Up Brawlout im Sommer 2018 auf der PlayStation 4 veröffentlichen, wie Studioleiter Bogdan Iliesiu auf dem amerikanischen PlayStation Blog bekannt gibt . Etwa zur gleichen Zeit soll voraussichtlich auch die Xbox-One-Umsetzung erscheinen und die PC-Version den Early Access auf Steam verlassen. Auf Nintendo Switch ist der Party-Brawler bereits seit Dezember 2017 erhältlich.Auf der PlayStation 4 Pro sollen sich die sowohl lokal als auch online austragbaren Kämpfe auch in 4K darstellen lassen. Insgesamt sollen 18 spielbare Charaktere zur Verfügung stehen, die auf sieben Grundfiguren basieren, darunter auch prominente Indie-Gäste wie Juan aus Guacamelee! oder The Drifter aus Hyper Light Drifter . Hier ein kleiner Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: PS4-Ankuendigungs-Trailer