Brawlout : PS4-Termin steht fest; Yooka-Laylee prügelt mit - 4Players.de

Das stark an Super Smash Bros. angelehnte Arena-Beat'em-Up Brawlout wird am 21. August 2018 auf der PlayStation 4 veröffentlicht. Zugleich hat Angry Mob Games (Entwickler) neben Hyper Light Drifter und Juan aus Guacamelee! noch einen weiteren Gastcharakter angekündigt, und zwar Yooka-Laylee aus dem gleichnamigen 3D-Jump'n'Run von Playtonic Games.Derzeit stehen sieben Original-Charaktere und drei Indie-Charaktere zur Auswahl. Zusätzlich zu den kosmetischen Skins hat jeder (originale) Brawlout-Charakter drei Varianten; das sind alternative Versionen des Charakters mit unterschiedlichen Statistiken, Outfits und neuen Moves. Mit diesen 21 Varianten zählt Brawlout insgesamt 24 Einzelkämpfer, schreiben die Entwickler.Vor einiger Zeit hieß es , dass die Xbox-One-Umsetzung "zeitnah" im Umfeld der PS4-Version erscheinen soll. Die PC-Version soll den Early Access auf Steam ebenfalls im gleichen Rahmen verlassen. Auf Nintendo Switch ist der Party-Brawler bereits seit Dezember 2017 erhältlich und zählt dort mehr als 150.000 Spieler. Auf der PlayStation 4 Pro sollen sich die sowohl lokal als auch online austragbaren Kämpfe auch in 4K darstellen lassen.Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer