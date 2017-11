Fox n Forests: Publisher Eurovideo steigt ein; Veröffentlichung im zweiten Quartal 2018

Publisher Eurovideo wird Fox N Forests in Zusammenarbeit mit Entwickler Bonus Level Entertainment im zweiten Quartal 2018 für PC, Mac, Linux und nicht weiter spezifizierte Konsolen veröffentlichen.Fox N Forests ist ein Jump'n'Run mit Rollenspiel- und Puzzle-Elementen mit 16-Bit-Grafik und Chiptune-Soundtrack. Inspirationen waren Ghouls 'n Ghosts, Wonder Boy in Monster World, ActRaiser 2 und Serien wie Castlevania und Zelda. Die Spieler schlüpfen in Fox N Forests in die Rolle von Rick, einem Fuchs mit magischer Armbrust (für Nah- und Fernkampf) sowie der Fähigkeit, die Jahreszeiten nach Belieben wechseln zu lassen. Beides muss eingesetzt werden, um Rätsel zu lösen, Hindernisse zu überwinden und Bossgegner zu bezwingen."Fox N Forests wird zweifellos eine große und breit gefächerte Zielgruppe ansprechen", sagt Marc Wardenga von Eurovideo. "Das zeitgemäße, präzise und zugängliche Gameplay weiß neue Spieler zu begeistern, während der wunderschöne 16-Bit-Grafikstil und der passende, einzigartige Soundtrack sowie die zahlreichen Referenzen an das goldene Zeitalter klassischer 16-Bit-Spiele bei Retro-Fans wohlige Erinnerungen wecken."Michael Pettke von Eurovideo sagt: "Mit Fox N Forests und seinem Retro-Charme, möchten wir unser Portfolio in eine neue Richtung weiterentwickeln. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft außergewöhnliche Entwicklungen zu unterstützen und weiter zur Vielfalt in der deutschen Entwicklerszene beizutragen."Letztes aktuelles Video: Prototyp-Spielszenen 2