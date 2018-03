Fox n Forests: Video: Spielszenen aus dem Level 1.2 "Gorgeous Gorge" - 4Players.de

Die Entwickler von Fox n Forests zeigen das Level 1.2 "Gorgeous Gorge" im folgenden Spielszenen-Video. Sie nehmen dabei die "kürzeste Route" und decken nur 20 Prozent der Geheimnisse auf. Jedes Level soll seinen eigenen Charme versprühen. "Gorgeous Gorge" wird als melancholische, labyrinthartige Bergetappe beschrieben.Fox n Forests ist ein 2D-Jump'n'Run mit Rollenspiel- und Puzzle-Elementen, bei dem man nahtlos zwischen den Jahreszeiten hin und her wechseln kann. Die Entwickler haben sich von Titeln wie Super Ghouls 'n Ghosts, Wonder Boy in Monster World, ActRaiser 2 und Serien wie Castlevania und Zelda inspirieren lassen. "Präzises, anspruchsvolles, aber zugängliches Gameplay sowie 16-Bit-Grafik und ein Chiptunes-Soundtrack" werden versprochen.Das Retrospiel wird unter dem Label Wild River (EuroVideo) im Frühjahr 2018 für PC, Linux, Mac, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Spieler schlüpfen in Fox n Forests in die Rolle von Rick, einem Fuchs mit magischer Armbrust für Nah- und Fernkampf, sowie der Fähigkeit, die Jahreszeiten nach Belieben wechseln zu lassen. Beides muss eingesetzt werden, um Rätsel zu lösen, Hindernisse zu überwinden und Bossgegner zu bezwingen.