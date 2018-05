Fox n Forests: Rick der Fuchs legt heute los - 4Players.de

Fox n Forests , der Retro-Action-Plattformer von Entwickler Bonus Level Entertainment und Publisher EuroVideo, ist heute für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Switch erschienen. Auf Steam wurde das Spiel laut Pressemitteilung heute Abend um 18 Uhr freigeschaltet. Die Veröffentlichung für Xbox One folgt Ende Mai. Einen frischen Einblick in das 2D-Jump'n'Run mit Rollenspiel- und Puzzle-Elementen gewährt der Launch-Trailer:

"Spieler schlüpfen in die Rolle von Rick, einem schlitzohrigen Fuchs, der sich auf die gefährliche Reise begibt, den mystischen Wald von einer unheilvollen Macht zu befreien. Bewaffnet mit seiner verzauberten Armbrust setzt er sich gegen Monsterhorden und verwunschene Waldbewohner zur Wehr. Rick verfügt zudem über die magische Fähigkeit, in jedem Level zwischen zwei unterschiedlichen Jahreszeiten zu wechseln. Dies ermöglicht es ihm, aus fallenden Blättern Plattformen zu erschaffen, Gegner im Winter einzufrieren und mehr.



Der mystische Wald steckt voller Geheimnisse, die nur darauf warten, mit dieser mächtigen Magie erkundet zu werden. Indem er gigantische Bosse bezwingt und Power-Ups freischaltet, mit denen er die zahlreichen Rätsel lösen kann, kommt Rick the Fox dem Geheimnis der fünften Jahreszeit immer näher. In Anlehnung an zeitlose Klassiker wie die Castlevania-, Mega Man- und Zelda-Serien orientiert sich FOX n FORESTS an deren beliebtesten Elementen und kombiniert nostalgisches Gameplay mit modernem Spieldesign. Der Retro-Action-Platformer wurde komplett in 16-Bit-Grafik entwickelt und nutzt den SNES-Stil sowie einen Chiptune-Soundtrack, um die glorreiche Zeit einer der verehrtesten Konsolen aller Zeiten wieder aufleben zu lassen. FOX n FORESTS wurde erfolgreich im August 2016 auf Kickstarter finanziert und ist das erste Spiel von EuroVideos neuem Games Label Wild River."

Letztes aktuelles Video: Spielszenen Fungus Forest Level 2-1