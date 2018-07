Fox n Forests: Hat sich auf Switch mit Abstand am besten verkauft - 4Players.de

Die Nintendo-Switch-Fassung von Fox n Forests hat sich besser als alle anderen Versionen verkauft, wie Entwicklungsleiter Rupert Ochsner den Kollegen von Destructoid verraten hat . Konkrete Verkaufszahlen des seit Mai 2018 für PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One und Switch erhältlichen 2D-Jump'n'Runs nannte er allerdings nicht.Der Switch-Absatz sei aber bislang drei Mal so stark wie auf dem PC und sogar viermal besser als auf der PlayStation 4. Verkaufszahlen der etwas später erschienenen Xbox-One-Fassung lägen hingegen noch nicht vor. Zudem erklärte Ochsner, dass die Entwicklung für mehrere Plattformen dank Unity recht komfortabel und der jeweilige Produktionsaufwand in etwa gleich gewesen sei.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer