Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System : Japanische Version der Mini-Retro-Konsole sieht anders aus und unterscheidet sich bei den Spielen - 4Players.de

Nintendo wird in Japan eine andere Version der Retro-Konsole " Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System veröffentlichen . Im Land der aufgehenden Sonne wird "The Nintendo Classic Mini Family Computer" erscheinen - am 10. November 2016 für 5.980 Yen (ca. 52 Euro). Wie bei den Versionen für den westlichen Markt sind 30 Spiele vorinstalliert, allerdings unterscheidet sich die Spiele-Auswahl leicht. Punch-Out!!, Kid Icarus und Castlevania 2: Simon's Quest fehlen, stattdessen sind Atlantis no Nazo, Downtown Nekketsu Kōshinkyoku Soreyuke Daiundokai und Tsuppari Oozumou (Sumo wrestling) mit von der Partie. Weitere Details zur europäischen Version der Nachbildung der NES-Konsole findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Japanische Version