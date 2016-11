Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System : Vielerorts ausverkauft; Nintendo of America verspricht stetigen Nachschub - 4Players.de

The Nintendo Entertainment System: NES Classic Edition system is a hot item, and we are working hard to keep up with consumer demand. 1/3 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 11. November 2016

There will be a steady flow of additional systems through the holiday shopping season and into the new year. 2/3 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 11. November 2016

Please contact your local retailers to check availability. A selection of participating retailers can be found @ https://t.co/rMbd6Wacpi 3/3 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 11. November 2016

Die gestern veröffentlichte Mini-Konsole Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System ist bereits in vielen Läden ausverkauft und wird beim Online-Auktionshaus eBay für deutlich über 100 Euro versteigert (Original-Preis: 69,99 Euro). Nintendo of America hat sich zu diesem "Lieferengpass" zu Wort gemeldet und verspricht, dass sie "hart daran arbeiten" würden, um die Nachfrage zu decken. Geschäfte und Händler sollen in der Vorweihnachtszeit und im neuen Jahr stetig mit neuen Exemplaren versorgt werden. In Bezug auf die Verfügbarkeit der Mini-Ausgabe von Nintendos erster TV-Konsole soll man sich an die entsprechenden Händler wenden, heißt es weiter.Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System bietet 30 Spiele, die fest installiert sind, darunter The Legend of Zelda, Super Mario Bros. 1-3, Metroid, Final Fantasy, Dr. Mario, Castlevania, Donkey Kong etc. Zusätzliche Spiele können nicht runtergeladen oder installiert werden; auch der Modulschacht ist nur Zierde. Jedes vorinstallierte Spiel verfügt über vier Speicherpunkte. Sie erlauben es, das Spiel jederzeit wieder dort aufzunehmen, wo man es spontan unterbrochen hat - sei es mitten im Level oder vor dem Kampf mit einem Endgegner.