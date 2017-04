Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System : Mehr als 2,3 Millionen Exemplare wurden ausgeliefert - 4Players.de

Im jüngsten Geschäftsbericht von Nintendo war lediglich die Rede davon, dass die Mini-Konsole Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System "populär" sei, aber konkrete Verkaufszahlen verschwieg das Unternehmen. Gegenüber Time.com hat Reggie Fils-Aimé (Präsident von Nintendo of America) nun nachgelegt und bekanntgegeben, dass weltweit mehr als 2,3 Millionen Exemplare der Retro-Konsole ausgeliefert wurden. Im Januar 2017 sprach man von ungefähr 1,5 Millionen ausgelieferten Exemplaren (bis Ende Dezember 2016).Die Mini-Konsole erschien im November 2016, wird von Nintendo aber nicht weiter produziert , weshalb die Preise auf dem "Sekundärmarkt" stellenweise ziemlich hoch ausfallen. Laut Nintendo war die Retro-TV-Konsole ohnehin nicht als "Langzeitprodukt" gedacht. Sie hätten außerdem schon mehr Exemplare nachproduziert bzw. nachgeliefert als ursprünglich vorgesehen, weil die Nachfrage so hoch war. Reggie Fils-Aimé erklärte, dass sie sich auf die Zukunft und ihre "Schlüsselbereiche" konzentrieren müssten und sie außerdem nur über begrenze Ressourcen verfügen würden. Derweil wird darüber spekuliert, ob passend zum Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr eine Mini-Version des Super Nintendos ( Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System ) erscheinen könnte.Letztes aktuelles Video: Trailer Eine Reise in die Vergangenheit