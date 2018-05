Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System : Wird Ende Juni wieder im Einzelhandel erhältlich sein - 4Players.de

Das Nintendo Classic Mini: #NES ist ab dem 29. Juni wieder im Handel erhältlich! pic.twitter.com/adaT4oYtX8 — Nintendo DE (@NintendoDE) 14. Mai 2018

Nintendo meldet, dass die Mini-Konsole Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System ab dem 29. Juni 2018 wieder im Einzelhandel erhältlich sein wird. Das Mini-NES wurde im November 2016 veröffentlicht. Aufgrund der hohen Nachfrage und der verhältnismäßig geringen Produktionszahl schnellten die Verkaufspreise für die Mini-Konsole in die Höhe, was dem Hersteller ziemlich viel Kritik einbrachte. Bei Amazon liegt der Preis aktuell zum Beispiel bei 150 Euro. Die ursprüngliche Preisempfehlung betrug 69,99 Euro.Die Mini-Ausgabe von Nintendos erster TV-Konsole (NES) bietet 30 Spiele, die fest installiert sind, darunter The Legend of Zelda, Super Mario Bros. 1-3, Metroid, Final Fantasy, Dr. Mario, Castlevania, Donkey Kong etc. ( Spiele-Liste ). Zusätzliche Spiele können nicht runtergeladen oder installiert werden; auch der Modulschacht ist nur Zierde. Jedes vorinstallierte Spiel verfügt über vier Speicherpunkte. Sie erlauben es, das Spiel jederzeit wieder dort aufzunehmen, wo man es spontan unterbrochen hat - sei es mitten im Level oder vor dem Kampf mit einem Endgegner.Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System und das mitgelieferte HDMI-Kabel sorgen für (flüssigere) Bildfolgen in 60Hz. Zudem dürfen die Spieler zwischen drei verschiedenen Bild-Modi in HD wählen: Im CRT-Bildschirm-Modus können sie zum Beispiel die Darstellung früherer Röhrenfernseher, inklusive der typischen Scanlines, simulieren. Zum anderen können die Spiele wie seinerzeit auf dem NES im Seitenverhältnis 4:3, aber mit gesteigerter Bildschärfe gespielt werden. Und schließlich bietet der Pixel-Perfect-Modus eine Ansicht, die jeden Pixel als exaktes Quadrat abbildet. Die Spielsteuerung erfolgt über den Nintendo Classic Mini: NES-Controller, der im Lieferumfang der Konsole enthalten ist und dem originalen Controller von damals nachempfunden wurde. Zusätzliche Controller für einen zweiten Spieler sind separat im Handel erhältlich.