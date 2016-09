Angelehnt an die unvergesslichen Konversationen mit Hal aus dem Sci-Fi-Klassiker 2001: Odyssee im Weltraum geht es auch in dem narrativen Explorationsspiel Event[0] hauptsächlich um die Kommunikation mit einer KI. Neben Rätseln kann man sich auch per Tastatur als Spieler mit der KI unterhalten. Das Adventure ist ab dem 14. September für etwa 20 Euro erhältlich:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer