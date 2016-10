Overcooked: DLC-Paket "Lost Morsel" und "Gourmet Edition" als Box-Edition - 4Players.de

Team17 und Ghost Town Games haben das DLC-Paket "Lost Morsel" für Overcooked und eine Box-Version des "kooperativen Kochspiels" für PS4 und Xbox One angekündigt. Das DLC-Paket umfasst sechs Kampagnen-Levels auf einer neuen Dschungel-Weltkarte und sechs Köche zum Freischalten (Dinosaurier, Roboter, Französische Bulldogge, Panda, Bär und Schwein). Die Download-Erweiterung wird am 15. November 2016 erscheinen und 4,49 Euro kosten. Sie ist ebenfalls in der digitalen Gourmet Edition enthalten. Die Box-Version trägt ebenfalls den Titel "Gourmet Edition" (inkl. Lost Morsel) und wird in Europa für 24,99 Euro im Handel erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Gourmet-Edition