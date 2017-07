Overcooked: Special Edition für Switch erscheint am 27. Juli - 4Players.de

Team17 und Ghost Town Games werden das kooperative Koch-Spiel Overcooked am 27. Juli 2017 auf Switch veröffentlichen werden. Die Overcooked: Special Edition wird im Nintendo eShop für 19,99 Euro zum Download bereitstehen."Das Zwiebelkönigreich befindet sich in brodelnder Gefahr und nur die raffiniertesten Köche können es retten. Im Kampagnenmodus müssen Spieler sich durch zahlreiche grausame und ungewöhnliche Küchen arbeiten, um zu Chefköchen zu werden, die in der Lage sind, es mit einer bösen essbaren Macht aufzunehmen, die sich im ganzen Land ausgebreitet hat." Die Spieler können die Kampagne im Alleingang erledigen oder sich im chaotischen Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern zusammentun. Sie müssen eine Reihe verschiedener Gerichte zubereiten und dabei zusammenarbeiten. Es gibt außerdem neun kompetitive Versus-Levels, an denen man sich zu zweit oder zu viert versuchen kann.Die Overcooked: Special Edition enthält das Hauptspiel sowie die zusätzlichen Inhalte "The Lost Morsel" und "Festive Seasoning". Auch HD-Rumble-Unterstützung wird versprochen. Insgesamt gibt es 44 Kampagnen-Levels, neun Versus-Levels und 22 verschiedene spielbare Chefköche.Letztes aktuelles Video: Kostenloser Weihnachts-DLC