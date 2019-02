8-Bit Hordes: Angriff der Klötzchenmonster auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Petroglyph Games und SOEDESCO haben die bereits 2016 für PC (zum Test ) erschienene Fantasy-Echtzeit-Strategie 8-Bit Hordes am 1. Februar 2019 auch für PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und Xbox One ( Xbox Games Store ) veröffentlicht. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox OneZum Online-Modus heißt es vom Hersteller: "8-Bit Hordes bietet einen einzigartigen titelübergreifenden Online-Mehrspielermodus in Verbindung mit den beiden anderen Spielen der Reihe, was bedeutet, dass Spieler, die 8-Bit Hordes besitzen, online gegen Spieler kämpfen können, die 8-Bit Armies oder 8-Bit Invaders! besitzen. Das vom modernen Militär inspirierte 8-Bit Armies war das erste Spiel der Reihe und wurde bereits 2018 für Konsolen veröffentlicht. Am 26. Februar wird das Sci-Fi-Echtzeit-Strategiespiel 8-Bit Invaders! als drittes und letztes Spiel der Reihe ebenfalls für PS4 und Xbox One erscheinen."