Vikings - Wolves of Midgard: Features-Video zeigt die Möglichkeiten des Hack&Slays - 4Players.de

Das folgende Videomaterial gewährt neue Einblicke in das Hack& Slay Vikings - Wolves of Midgard . Das Blut gefallener Gegner kann als Tribut an die Götter die Kräfte und Fähigkeiten verbessern. Nimmt man die Berserkerwut als Angriff hinzu, die bei aufgefüllter Leiste mit den Schultertasten ausgelöst wird, kann man dadurch seine acht Angriffsarten ständig erweitern. Auch die Gebäude, die man in dem Heimatdorf errichten kann, verbessern den nordischen Krieger. Vikings bietet zudem einen Zwei-Spieler-Online-Koop-Modus an:Letztes aktuelles Video: Features-Trailer