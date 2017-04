Vikings - Wolves of Midgard: Demo auch auf PS4 verfügbar - 4Players.de

Kalypso Media Group hat nun auch eine Demo von Vikings - Wolves of Midgard auf der PlayStation 4 ( PSN ) veröffentlicht. Die Probeversion steht bereits auf PC ( Steam ) und Xbox One zur Verfügung. Neben dem Tutorial bietet die Anspielversion die vollständige erste Mission (inklusive Bosskampf). Die Spielzeit soll laut Publisher bei ca. einer Stunde liegen. Die Demo lässt sich zudem mehrfach starten, um zum Beispiel höhere Schwierigkeitsgrade auszuprobieren.Auszug aus dem Fazit unseres Tests : "Fans unkomplizierter Hack&Slays können mit Vikings: Wolves of Midgard unkomplizierten Spaß erleben. Es ist zwar deutlich konventioneller als Shadows: Heretic Kingdoms, der letzte Ausflug ins Action-Rollenspiel von Games Farm, aber dadurch auch deutlich zugänglicher. Die Action fließt locker aus den Fingern, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Ausrüstung der Figur anzupassen. (...) Schade ist auch, dass es nach der etwa 25 bis 30 Stunden dauernden sowie solide inszenierten Kampagne kaum einen Grund gibt, einen erneuten Abstecher nach Midgard zu machen. Auf Dauer gibt es weder genug Abwechslung z.B. innerhalb der Sekundärmissionen noch ausreichend zusätzliche Herausforderung."Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten