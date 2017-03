Codex of Victory: An XCOM erinnernder Mix aus Runden-Taktik und Echtzeit-Strategie hat Early Access verlassen - 4Players.de

Der an XCOM 2 erinnernde Mix aus Runden-Taktik und Echtzeit-Strategie Codex of Victory hat die Early-Access-Phase verlassen und ist somit als fertiges Spiel für Windows, Mac und Linux auf Steam erhältlich. Wer sich vor dem Kauf einen Eindruck vom Spiel verschaffen möchte, findet dort auch eine Demo. Der folgende Trailer begleitet die Veröffentlichung.In der "ausführlichen", "mehr als 20 Stunden langen" Kampagne kommandiert man nicht nur ähnlich wie in Battle Isle Panzer und Roboter auf Hexfeld-Schlachtfeldern, sondern baut in Echtzeit auch die eigene Basis aus. Eine Weltkarte zeigt dabei ständig aktuelle, vom Zufall ausgelöste Krisenherde an, in die man Armeen entsenden kann. Mehrspieler-Gefechte darf man ebenfalls austragen.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer