Sonic Mania: Spielszenen aus dem klassischen 2D-Jump-&-Run: "Green Hill Zone Act 1 und Act 2" - 4Players.de

Screenshot - Sonic Mania (PC) Screenshot - Sonic Mania (PC) Screenshot - Sonic Mania (PC)

SEGA hat neues Bild- und Videomaterial aus Sonic Mania veröffentlicht. Das Spielszenen-Video zeigt anfänglich das Level "Green Hill Zone Act 1", das zunächst wie das erste Sonic auf dem Mega Drive aussieht. Später wird allerdings deutlich, dass dieses Level erweitert wurde. Danach sind weitere Ausschnitte aus "Green Hill Zone Act 2" zu sehen - inkl. neuen Spielmechaniken (z. B. mit Feuer), Hindernissen und Geheimnissen. Der Boss aus Act 2 unterscheidet sich ebenfalls vom Original.Sonic Mania wird von SEGA of America in Zusammenarbeit mit Christian Whitehead, PagodaWest Games und Headcannon entwickelt. Es wird im Frühjahr 2017 digital für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch als Download angeboten. Das Spiel ist laut SEGA "die ultimative Hommage an die Vergangenheit und Zukunft, welche die großartige Mega-Drive-Ära mit neuen Zonen, mächtigen Bossen und drei spielbare Charakteren kombiniert - präsentiert in (...) 60 Bildern pro Sekunde. In einem Zeitraum von 25 Jahren hat Sonic in verschiedensten Zonen und Welten unzählige Ringe gesammelt. Sonic Mania besucht jetzt jenen Teil der Geschichte erneut (...)".Letztes aktuelles Video: Spielszenen