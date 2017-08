Sonic Mania: Special Stages, Blue Spheres und Time Attack - 4Players.de

Nach der Ankündigung der Special Stages auf der Comic-Con in San Diego hat SEGA heute weitere Details zum Time-Attack-Modus und den ebenfalls in Sonic Mania enthaltenen Bonus Stages ("Blue Spheres") verraten.In den "Blue Spheres" steuern Spieler Sonic, Tails oder Knuckles durch eine Unmenge an blauen Kugeln und versuchen, die Stage erfolgreich zu absolvieren. "Doch aufgepasst! Sobald man sie einmal berührt hat, ändern diese Kugeln ihre Farbe zu rot - und wer eine rote Kugel berührt, der muss die Stage leider sofort verlassen. Wer die Herausforderung erfolgreich abschließt, der bekommt eine Silbermedaille, wer sogar alle blauen Kugeln errreicht und dazu auch alle Ringe sammelt, der freut sich über seine Goldmedaille und die perfekte Punktzahl."Der Time-Attack-Modus wird ebenfalls ein Bestandteil von Sonic Mania sein - und zwar nicht nur lokal: Die schnellsten Spieler können ihre Rekordzeiten in den Online-Ranglisten mit anderen Spielern vergleichen und sich einen Wettbewerb liefern. "Dazu gibt es außerdem noch die Special Stages, in denen Ufos gejagt werden - nur so kommt man in den Besitz der begehrten Chaos Emeralds. Wer hier die blauen Kugeln sammelt, der nimmt damit mehr Geschwindigkeit auf und kann das Ufo erwischen. Bei der stetig steigenden Geschwindigkeit sollte man allerdings immer darauf achten, die Strecke nicht unbeabsichtigt zu verlassen." Sonic Mania erscheint am 15. August 2017 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Special Stages Bonuses und Time Attack