Sonic Mania: "Competition Mode" im Überblick - 4Players.de

In Sonic Mania wird es einen "Competition Mode" für zwei Spieler geben. In diesem Modus sind Sonic, Tails und Knuckles spielbar. Der Sieger des Wettbewerbs wird auf Basis der folgenden Faktoren ermittelt: Zeit, Punkte, eingesammelte Items und natürlich die Anzahl der goldenen Ringe, die man am Ende des Levels mit sich schleppt. "Die Gesamtzahl der über den Verlauf der Stage gesammelten Ringe ist ebenfalls ein Faktor. Wem danach ist, der kann die Regeln vorher individuell anpassen und auch die Rundenzahl gesondert festlegen", erklärt SEGA.Sonic Mania wird von Christian Whitehead, Headcannon und PagodaWest Games in enger Zusammenarbeit mit SEGA of America entwickelt und kombiniert den Look klassischer Sonic-Spiele mit "60 Bildern pro Sekunde und pixelperfekter Spielmechanik". Als Sonic, Tails oder Knuckles geht es durch komplett neue Stages oder behutsam erweiterte, klassische Zonen. Sonic Mania erscheint am 15. August 2017 für PC, PS4, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Competition Mode First Look