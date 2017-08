Sonic Mania: PC-Version um zwei Wochen verschoben; Intro-Video steht bereit - 4Players.de

Sonic Mania arrives on PS4, XB1, and Nintendo Switch August 15th! The PC version has moved to August 29th - here's a letter from our team! pic.twitter.com/ZKLwWteezm — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 11. August 2017

Sega hat die PC-Version von Sonic Mania um zwei Wochen verschoben. Die PC-Fassung wird also am 29. August 2017 erscheinen. PlayStation 4, Switch und Xbox One werden wie gewohnt am 15. August 2017 versorgt. Das Spiel wird 19,99 Euro kosten. Zusammen mit der Bekanntgabe der Termin-Verschiebung wurde das folgende Intro-Video veröffentlicht.Sonic Mania wird von Christian Whitehead, Headcannon und PagodaWest Games in enger Zusammenarbeit mit SEGA of America entwickelt und kombiniert den 2D-Look klassischer Sonic-Spiele mit "60 Bildern pro Sekunde und pixelperfekter Spielmechanik". Als Sonic, Tails oder Knuckles geht es durch komplett neue Stages oder erweiterte, klassische Zonen.Letztes aktuelles Video: Opening Animation