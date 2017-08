Sonic Forces: Wird im November erscheinen - 4Players.de

SEGA hat den Veröffentlichungstermin von Sonic Forces bekanntgegeben. Das 3D-Jump'n'Run wird am 7. November 2017 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Interessierte Spieler können ab sofort die limitierte Day-One-Editon im Einzelhandel vorbestellen (Preis: 39,99 Euro; PC-Version ist nur digital erhältlich). Die Day-One-Editon umfasst neben vier Sonic-Forces-Artworks im Postkartenformat zusätzlich noch das "SEGA/Atlus-Pack" (DLC). Letzteres umfasst dreizehn digitale Outfits, Gegenstände und Accessoires für Sonic Forces. Teilnehmende Händler bieten in Kürze darüber hinaus das Shadow-Kostüm für den Avatar als Vorbesteller-Bonus an.Letztes aktuelles Video: Tag-Team-Spielszenen