Galactic Junk League: Schrottige Raumschiffe in der Weltraumarena - 4Players.de

Bau dein Schiff: Spieler kombinieren futuristische Technologie mit galaktischem Müll, um die verschiedensten kampffähigen Weltraumvehikel zu bauen - von wendigen Fregatten bis hin zu schwerfälligen Schlachtschiffen. Jedes einzelne Teil des Schiffes beeinflusst seine Leistung, Manövrierbarkeit und Spezialfähigkeiten.

Wähle deine Arena: Wähle eine Kampfarena: Manche sind weitläufig, andere kniffelig, und in manchen müssen Spieler ihr ganzes fliegerisches Können aufbringen, um in der feindseligen Umgebung die Nase vorn zu behalten. Das Wissen darum, wie man jede Arena zum eigenen Vorteil nutzt, ist der Schlüssel zum Sieg.

Vernichte den Gegner: Spieler demonstrieren die Stärken ihres Schiffs in verschiedenen Multiplayer-Modi und treten mit mächtigen Waffen, Schutzschilden und Fähigkeiten gegen Feinde an. Verdiene mit jedem Sieg Belohnungen, um neue und noch stärkere Bausteine und optische Perks freizuschalten, mit denen du dein Schiff pimpen kannst.

Pixel Federation wird das Weltraum-Actionspiel Galactic Junk League am 17. Januar 2017 bei Steam Early Access veröffentlichen. Die Early-Access-Version des Free-to-play-Titels wird eine Reihe neuer Features enthalten, darunter größere Schlachten (acht gegen acht), ein neues Matchmaking-System sowie Updates und Ergänzungen beim Raumschiffbau. Galactic Junk League befindet sich derzeit in der offenen Beta und kann kostenlos über die Webseite heruntergeladen und gespielt werden.Galactic Junk League ist zugleich eine 'Crafter Arena' und ein Multiplayer-Weltraumshooter, in dem Spieler fortschrittliche Technologie mit Weltraummüll kombinieren, um flug- und schießtaugliche Schiffe zu bauen. Von wendigen Fregatten bis hin zu schwerfälligen Schlachtschiffen soll alles möglich sein.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer