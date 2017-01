Galactic Junk League: Sci-Fi-Shooter im Early-Access für den PC erschienen - 4Players.de

Ab sofort ist der Sci-Fi-Shooter Galactic Junk League in Steams Early-Access für den PC erhältlich. In einem postapokalyptischen Müllhaufen voll mit galaktischem Abfall gilt es in Kampfarenen gegen andere Spieler anzutreten. Die Schiffe können dabei selbst aus Müll und fortschrittlicher Technologie zusammengestellt werden.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Launch-Trailer