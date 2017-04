Galactic Junk League: Update "Cyberpunk" mit neuen Fähigkeiten, Skins und Liga-Features - 4Players.de

Neue Fähigkeiten: Mit sieben komplett neuen Fähigkeiten werden die galaktischen Schlachten aufgemischt. Unter ihnen explosive Plasmakuglen und mächtige Magnetkanonen.

Einzigartiges Cyberpunk-Design: Schiffe bekommen Cyberpunk-Skins für die Bausteine.

Neue League-Features: Spieler können nun in Ranglisten gegeneinander antreten und haben viele neue Möglichkeiten ihre Profile und Spieler-Icons zu individualisieren.

Neue Server: Weitere Server wurden hinzugefügt, um ein noch geschmeidigeres Gameplay zu garantieren.

Allgemeine Verbesserungen: Bugfixes, verbesserte Balance und Hintergrundoptimierungen.

Pixel Federation hat das erste große Update "Cyberpunk" für Galactic Junk League (Free-to-play) veröffentlicht. Das Update umfasst Schiffsteil-Skins im Cyberpunk-Stil, neue Fähigkeiten, Liga-Features (Ranglisten, zusätzliche Profiloptionen) und allerlei Verbesserungen. Galactic Junk League ist eine 'Crafter Arena' und ein Multiplayer-Weltraumshooter, in dem Spieler fortschrittliche Technologie mit Weltraummüll kombinieren, um flug- und schießtaugliche Schiffe zu bauen. Das Spiel befindet sich derzeit in der Early-Access-Phase bei Steam . Seit dem Early-Access-Start im Januar wurden ein Punktesystem, verbessertes Matchmaking, tägliche Quests und die Möglichkeit, an seinen Schiffdesigns zu feilen, während man auf ein neues Match wartet, eingebaut.Letztes aktuelles Video: Cyberpunk-Update TrailerDas Cyberpunk-Update beinhaltet: