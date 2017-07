Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre: Preis für Android und iOS steht fest - 4Players.de

Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android) Screenshot - Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (Android)

Level-5 abby Inc. hat die Preisgestaltung für Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre auf Android und iOS (iPhone und iPad) bekanntgegeben. Das Rätsel-Abenteuer wird 17,99 Euro kosten. Es wird am 20. Juli 2017 erscheinen (Vorregistrierung bei Google Play ). Die 3DS-Version wird in Nordamerika und in Europa im Herbst 2017 folgen."Layton's Mystery Journey bietet wunderbare Geschichten, facettenreiche Figuren und fordernde Rätsel im bis heute zugänglichsten Spiel der Professor-Layton-Serie", so Yukari Hayakawa, Chief Operation Officer bei LEVEL-5 abby Inc. "Wir haben Katrielle und die Verschwörung der Millionäre von Grund auf für Mobilgeräte entwickelt und freuen uns, Rätselfreunden auf der ganzen Welt die Gelegenheit zu geben, dieses höchst unterhaltsame Rätsel-Abenteuer zu erleben.""Im neuesten Teil der Layton-Serie erlebt Katrielle gemeinsam mit dem sprechenden Hund Sherl eine Reihe rätselhafter Abenteuer in ganz London, in denen der Spieler zahlreichen charmanten Figuren begegnet. Neben der größten Ansammlung von Rätseln, die das Franchise bisher gesehen hat, können die Spieler auch Katrielles Kleidung anpassen, die Layton-Detektei umgestalten und sich an Minispielen versuchen, die im Laufe der Handlung verfügbar werden. Katrielle wird Fall für Fall lösen, bis sie ungewollt die Verschwörung der Millionäre entdeckt."Letztes aktuelles Video: Trailer