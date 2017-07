Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre: "Vollwertiges" Rätsel-Abenteuer für iOS und Android veröffentlicht - 4Players.de

Level-5 abby hat Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre im App Store für iPhone und iPad sowie auf Google Play für Android-Geräte zum Preis von 17,99 Euro veröffentlicht. Das Rätsel-Abenteuer soll "die Spielerfahrung eines vollwertigen Konsolentitels auf Mobilgeräten" bieten, schreibt der Hersteller. Es soll mehr Rätsel als jeder andere Titel der Layton-Reihe enthalten. Die 3DS-Umsetzung soll im Oktober folgen."Die Spieler begleiten Katrielle Layton auf einem geheimnisvollen Abenteuer durch das Herz Londons. Hier muss sie zahlreiche amüsante wie auch rätselhafte Situationen meistern. Sie besucht Londons berühmte Sehenswürdigkeiten und löst einen unwahrscheinlichen Fall nach dem anderen, indem sie Hinweise entdeckt und Rätsel entschlüsselt. Dieses außergewöhnliche Abenteuer bietet die größte Menge an Rätseln, die es in dem Franchise bisher gegeben hat. Minispiele und Optionen zur Individualisierung des Layton-Detektivbüros und von Katrielles Kleidung können im Verlauf der Handlung freigeschaltet werden.""Heute ist der Anfang einer brandneuen Reise für Millionen Mobile Gamer auf der ganzen Welt, denn heute erscheint der erste neue Titel der Layton Series seit fünf Jahren – und zwar zuerst für Mobilgeräte", so Yukari Hayakawa, Chief Operation Officer bei Level-5 abby Inc. "Katrielle und die Verschwörung der Millionäre bietet langjährigen Fans wie auch neuen Spielern der Serie eine wunderbare Geschichte voller witziger und charmanter Charaktere sowie hunderte fordernde Rätsel, die sie überall und jederzeit lösen können. Wir freuen uns zudem, mit der Veröffentlichung dieses Spiels ein Teil der Nintendo-3DS-Systemfamilie zu werden!"Letztes aktuelles Video: Trailer