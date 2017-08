Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre: Professor Laytons Tochter ermittelt ab dem 6. Oktober auf dem 3DS - 4Players.de

Am 6. Oktober 2017 wird Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre für Nintendo 2DS und 3DS erscheinen. Mit diesem Titel wollen LEVEL-5 als Entwickler und Nintendo als Publisher das zehnjährige Jubiläum der Mystery- und Rätselserie "feiern", die europaweit mehr als 8,7 Millionen Käufer gefunden hat. Das Rätselabenteuer ist bereits für iOS und Android verfügbar (Preis: 17,99 Euro)."Zu Beginn der Spielhandlung eröffnet Katrielle ein Detektivbüro in der Chancery Lane. Sie will sich damit nicht nur selbst beweisen, sondern hofft auch, im Verlauf ihrer Arbeit Hinweise auf den Verbleib ihres verschollenen Vaters, Professor Layton, zu finden. Auf ihrem Fahrrad rast Katrielle unentwegt durch London und löst einen ungewöhnlichen Fall nach dem anderen. Dabei wird sie mehr und mehr in mysteriöse Ereignisse verwickelt, in deren Verlauf sie ohne es zu ahnen einer Millionärsverschwörung auf die Spur kommt. Zum Glück ist Katrielle nicht ganz auf sich allein gestellt. Ernest Drowrig, ein Student der Gressenheller Universität, heuert in ihrem Detektivbüro als Assistent an. Und schließlich macht Sherl das Spürnasen-Trio komplett. Der sprechende Hund wird zunächst Katrielles erster Klient und später ihr treuer Begleiter.""In dem neuen Spiel sind mehr Geheimnisse zu lüften als in allen bisherigen Titeln der Professor-Layton-Serie. Wer über einen kabellosen Internetzugang verfügt, darf sich zudem während des ganzen Jahres nach dem Verkaufsstart Tag für Tag ein neues Bonus-Rätsel herunterladen. Obendrein gibt's viele zusätzliche Minispiele."Letztes aktuelles Video: Trailer